Данія знімає обмеження на в'їзд для українців

В'їзд на територію країни можливий зі свіжим негативним тестом за умови проведення тесту по прибуттю.

Данія з 17 липня знімає введені раніше для громадян України обмеження на в'їзд в рамках протидії поширенню коронавірусу.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Данія відкривається для всіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз, як в старі добрі часи. В'їзд можливий зі свіжим негативним тестом плюс тест по прибуттю. Країна за країною відновлюємо дію безвіза з ЄС", - написав Кулеба.

Нагадаємо, вчора Рада ЄС внесла Україну до оновленого списку країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки.