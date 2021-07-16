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Данія знімає обмеження на в'їзд для українців

В'їзд на територію країни можливий зі свіжим негативним тестом за умови проведення тесту по прибуттю.

Данія знімає обмеження на в'їзд для українців
Дмитро Кулеба
Фото: aa.com.tr

Данія з 17 липня знімає введені раніше для громадян України обмеження на в'їзд в рамках протидії поширенню коронавірусу.

Про це у Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Данія відкривається для всіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз, як в старі добрі часи. В'їзд можливий зі свіжим негативним тестом плюс тест по прибуттю. Країна за країною відновлюємо дію безвіза з ЄС", - написав Кулеба.

Нагадаємо, вчора Рада ЄС внесла Україну до оновленого списку країн, для яких скасовується пов’язане з пандемією COVID-19 обмеження на поїздки.

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