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УПЛ і УАФ збільшили квоти заповнюваності стадіонів на футбольних матчах

Поєдинки може відвідувати 67% (2/3) глядачів від загальної місткості стадіону.

УПЛ і УАФ збільшили квоти заповнюваності стадіонів на футбольних матчах
Фото: упл

УАФ і УПЛ, зваживши на вимоги Міністерства охорони здоров’я України і протоколи УЄФА "Повернення до гри", затвердили Тимчасовий медичний протокол для організації та проведення футбольних матчів в Україні серед професіональних футбольних клубів в умовах карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої коронавірусної хвороби COVID-19, інформує пресслужба УПЛ.

Згідно з документом, поєдинки може відвідувати 67% (2/3) глядачів від загальної місткості стадіону.

Такі обмеження чинні для регіонів зеленої, жовтої і помаранчевої зон карантину. У червоних зонах проведення матчів з глядачами заборонено.

Нагадаємо, згідно з попереднім протоколом від 15 березня, стадіони дозволялося заповнювати максимум на 50%.

Зазначимо, що новий сезон УПЛ стартує вже 22 липня.

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