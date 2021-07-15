Матч за участю збірної України увійшов в номінацію кращого поєдинку на Євро-2020

У матчі в Амстердамі було забито 5 голів.

Фото: EPA/UPG

УЄФА включив поєдинок стартового туру в групі С Нідерланди - Україна в номінацію на звання кращого матчу Євро-2020, повідомляється на офіційному сайті організації.

Нагадаємо, підопічні Андрія Шевченка на "Кройф Арені" в Амстердамі програвали 0:2, але завдяки голам Андрія Ярмоленка та Романа Яремчука змогли відігратися - 2:2.

Однак останнє слово було за господарями.

Варто додати, що в голосуванні також беруть участь по дві гри за участю Італії, Німеччини та Іспанії: Португалія - Німеччина (2:4), Німеччина - Угорщина (2:2), Хорватія - Іспанія (3:5), Бельгія - Італія (1:2), Італія - Іспанія (1:1, пен. - 4:2), а також іскрометний і драматичний поєдинок. Франція - Швейцарія (3:3, пен. - 4:5).