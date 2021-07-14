Петиція з вимогою переграти фінал Євро-2020 зібрала вже понад 120 тисяч підписів

На думку авторів, італійці діяли занадто грубо.

На ресурсі Change.org з'явилася петиція з вимогою переграти фінал Євро-2020. Автори петиції вважають, що італійські футболісти діяли дуже грубо і заслуговували червоної картки.

"Гра була абсолютно нечесною. Італійські гравці отримали тільки жовті картки за те, що тягали гравців збірної Англії, немов рабів. Усі ці поштовхи, затримки і удари - і Італія перемагає?" - йдеться в петиції.

"Можу сказати, що суддівство було упередженим. Італійці мали залишитися в меншості, а матч слід переграти з неупередженим суддею. Це було абсолютно несправедливо", - наголошено в тексті.

Зазначимо, на момент публікації новини петиція зібрала понад 120 тисяч підписів.

Нагадаємо, у фіналі Євро-2020 італійці в серії пенальті обіграли англійців, відтак завадили відродити гасло It's Coming Home ("Він (футбол) повертається додому") з пісні збірної Англії до домашнього Євро-1996.