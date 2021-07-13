Фото: EPA/UPG Джанлуїджі Доннарумма

Багатьох любителів футболу здивувала поведінка героя фіналу Євро-2020 голкіпера збірної Італії Джанлуїджі Доннарумми після того, як він відбив вирішальне післяматчеве пенальті.

На обличчі 22-річного 21-го номера "Скуадри Адзурри" не було жодних емоцій.

Джанлуїджі розповів, чому не святкував завершення серії пенальті проти Англії (1:1, 3:2 - після пенальті).

"Я не святкував, бо не зрозумів, що ми виграли", - цетує Доннарумму sport.sky.it.

"До пенальті Жоржіньо, я думав, що все для мене вже закінчено, але замість цього мені довелося продовжити. Тепер з VAR судді завжди дивляться тобі в ноги, бо ти не можеш бути попереду лінії воріт, тому я сперше звернувся до судді, щоб дізнатися, чи все в порядку.

Потім я побачив, що до мене біжать товариші по команді і з цього все і почалося. А сперше я нічого не зрозумів", - зазначив Джанлуїджі.

This is magnificent:



Donnarumma just saved decisive penalty, but walks away thinking still it’s not over, and only when sees all teammates are running he realises WE ARE EUROPEAN CHAMPIONS pic.twitter.com/IXtwQNhCqp — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 12, 2021