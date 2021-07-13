Багатьох любителів футболу здивувала поведінка героя фіналу Євро-2020 голкіпера збірної Італії Джанлуїджі Доннарумми після того, як він відбив вирішальне післяматчеве пенальті.
На обличчі 22-річного 21-го номера "Скуадри Адзурри" не було жодних емоцій.
Джанлуїджі розповів, чому не святкував завершення серії пенальті проти Англії (1:1, 3:2 - після пенальті).
"Я не святкував, бо не зрозумів, що ми виграли", - цетує Доннарумму sport.sky.it.
"До пенальті Жоржіньо, я думав, що все для мене вже закінчено, але замість цього мені довелося продовжити. Тепер з VAR судді завжди дивляться тобі в ноги, бо ти не можеш бути попереду лінії воріт, тому я сперше звернувся до судді, щоб дізнатися, чи все в порядку.
Потім я побачив, що до мене біжать товариші по команді і з цього все і почалося. А сперше я нічого не зрозумів", - зазначив Джанлуїджі.
This is magnificent:— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 12, 2021
Donnarumma just saved decisive penalty, but walks away thinking still it’s not over, and only when sees all teammates are running he realises WE ARE EUROPEAN CHAMPIONS pic.twitter.com/IXtwQNhCqp