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Доннарумма пояснив свою флегматичну поведінку відразу після відбиття вирішального пенальті у фіналі Євро-2020

Джанлуїджі не зрозумів, що сталося.

Джанлуїджі Доннарумма
Фото: EPA/UPG
Джанлуїджі Доннарумма

Багатьох любителів футболу здивувала поведінка героя фіналу Євро-2020 голкіпера збірної Італії Джанлуїджі Доннарумми після того, як він відбив вирішальне післяматчеве пенальті.

На обличчі 22-річного 21-го номера "Скуадри Адзурри" не було жодних емоцій.

Джанлуїджі розповів, чому не святкував завершення серії пенальті проти Англії (1:1, 3:2 - після пенальті).

"Я не святкував, бо не зрозумів, що ми виграли", - цетує Доннарумму sport.sky.it.

"До пенальті Жоржіньо, я думав, що все для мене вже закінчено, але замість цього мені довелося продовжити. Тепер з VAR судді завжди дивляться тобі в ноги, бо ти не можеш бути попереду лінії воріт, тому я сперше звернувся до судді, щоб дізнатися, чи все в порядку.

Потім я побачив, що до мене біжать товариші по команді і з цього все і почалося. А сперше я нічого не зрозумів", - зазначив Джанлуїджі.

Нагадаємо, Доннарумму визнано найкращим гравцем турніру.

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