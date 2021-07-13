Гонщика Формули-1 пограбували на парковці біля "Вемблі" після фіналу Євро-2020

Пілот команди Формули-1 "Макларена" Ландо Норріс став жертвою пограбування.

Британський автогонщик відвідав фінальний матч Євро-2020 між збірними Італії та Англії (1:1, 3:2 після пен.), який проходив на "Вемблі".

Після поєдинку він рушив на парковку біля спортивної арени.

Як стало відомо The Sun, невідомі напали на 21-річного автогонщика, коли він сідав у свій McLaren GT вартістю 165 тис. фунтів. Грабіжники відібрали в Норріса годинник Richard Mille, який оцінюють у 40 тис. фунтів.

"На щастя, Ландо не постраждав, але він вражений. Команда його підтримує, і ми впевнені, що фанати до нас приєднуються і побажають йому всього найкращого на Гран-прі Великої Британії в ці вихідні.