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"Золотий бутс" Євро-2020 дістався Роналду

Кріштіану забив 5 голів на турнірі.

Кріштіану Роналду
Фото: twitter.com/Opta
Кріштіану Роналду

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром Євро-2020, забивши п'ять голів у чотирьох матчах.

Відзначимо, що стільки само м'ячів на рахунку чеського форварда Патріка Шика, але Роналду випередив чеха, оскільки зіграв на один матч менше. Нагадаємо, Португалія в 1/8 фіналу поступилася бельгійцям - 0:1. Тим часом чехи пройшли на раунд далі, програвши у чвертьфіналі данцям - 1:2.

Раніше Роналду встановив рекорд кількості голів на чемпіонатах Європи і світу, а також повторив досягнення іранця Алі Даеї за кількістю м'ячів у складі національної команди (109).

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