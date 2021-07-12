"Золотий бутс" Євро-2020 дістався Роналду

Фото: twitter.com/Opta Кріштіану Роналду

Капітан збірної Португалії Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром Євро-2020, забивши п'ять голів у чотирьох матчах.

Відзначимо, що стільки само м'ячів на рахунку чеського форварда Патріка Шика, але Роналду випередив чеха, оскільки зіграв на один матч менше. Нагадаємо, Португалія в 1/8 фіналу поступилася бельгійцям - 0:1. Тим часом чехи пройшли на раунд далі, програвши у чвертьфіналі данцям - 1:2.

🔝 5 goals in 4 games...



🇵🇹 Portugal forward Cristiano Ronaldo = EURO 2020 Alipay Top Scorer 👏#EUROTopScorer | @Alipay pic.twitter.com/OU9rLeSbjI — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 11, 2021

Раніше Роналду встановив рекорд кількості голів на чемпіонатах Європи і світу, а також повторив досягнення іранця Алі Даеї за кількістю м'ячів у складі національної команди (109).