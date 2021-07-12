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Капітан збірної Італії встановив рекорд Євро

К'єлліні став найстаршим капітаном в історії фіналів чемпіонатів Європи.

Джорджо К'єлліні
Фото: twitter.com/UEFAcom
Джорджо К'єлліні

У фіналі Євро-2020 збірна Італії обіграла за підсумком пенальті Англію (1:1, 3:2) і через 53 роки знову стала найсильнішою командою Європи.

Увесь матч у складі переможців відіграв капітан "Скуадри Адзурри" Джорджо К'єлліні. На момент вирішальної зустрічі йому виповнилося 36 років і 331 день.

Таким чином, К'єлліні став найстаршим капітаном в історії фіналів чемпіонатів Європи.

За цим показником він перевершив свого співвітчизника голкіпера Джанлуїджі Буффона, який у фіналі Євро-2012 виводив збірну у віці 34 років і 154 днів.

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