Капітан збірної Італії встановив рекорд Євро

Фото: twitter.com/UEFAcom Джорджо К'єлліні

У фіналі Євро-2020 збірна Італії обіграла за підсумком пенальті Англію (1:1, 3:2) і через 53 роки знову стала найсильнішою командою Європи.

Увесь матч у складі переможців відіграв капітан "Скуадри Адзурри" Джорджо К'єлліні. На момент вирішальної зустрічі йому виповнилося 36 років і 331 день.

Таким чином, К'єлліні став найстаршим капітаном в історії фіналів чемпіонатів Європи.

За цим показником він перевершив свого співвітчизника голкіпера Джанлуїджі Буффона, який у фіналі Євро-2012 виводив збірну у віці 34 років і 154 днів.

36 - At 36 years and 331 days, Giorgio Chiellini becomes the oldest player to start a final at the EURO as captain, overtaking Gianluigi Buffon already with Italy in the final lost to Spain in 2012 (34 years and 154 days). Captain. #EURO2020 #ITA pic.twitter.com/b3NxPzunXV — OptaIvan (@OptaIvan) July 11, 2021