УЄФА оштрафувала на 30 000 євро Асоціацію футболу Англії за поведінку вболівальників під час матчу з Данією

УЄФА оштрафувала Асоціацію футболу Англії за поведінку вболівльників на матчі з Данією у півфінальні Євро-2020. Сума штрафу складає 30 000 євро, йдеться на сайті Спілки європейських футбольних асоціацій.

Фани англійської збірною світили лазерами в очі голкіперу данців, порушували правопорядок під час виконання гімну Данії, а також палили феєрверки прямо на стадіоні.

У цьому матчі англійці перемогли Данію з рахунком 2:1. Збірна Англії вперше в історії вийшла у фінал Євро.

Нагадаємо, фінальний поєдинок Євро-2020 між Італією та Англією пройде 11 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.