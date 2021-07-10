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УЄФА оштрафувала на 30 000 євро Асоціацію футболу Англії за поведінку вболівальників під час матчу з Данією

Зокрема, фани світили лазером в очі голкіпера. 

УЄФА оштрафувала на 30 000 євро Асоціацію футболу Англії за поведінку вболівальників під час матчу з Данією
Фото: uefa.com

УЄФА оштрафувала Асоціацію футболу Англії за поведінку вболівльників на матчі з Данією у півфінальні Євро-2020. Сума штрафу складає 30 000 євро, йдеться на сайті Спілки європейських футбольних асоціацій.

Фани англійської збірною світили лазерами в очі голкіперу данців, порушували правопорядок під час виконання гімну Данії, а також палили феєрверки прямо на стадіоні. 

У цьому матчі англійці перемогли Данію з рахунком 2:1. Збірна Англії вперше в історії вийшла у фінал Євро. 

Нагадаємо, фінальний поєдинок Євро-2020 між Італією та Англією пройде 11 липня в Лондоні на стадіоні "Вемблі". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

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