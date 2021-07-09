Подіум, на якому будуть проходити церемонії нагородження, також екологічний.

Фото: EPA-EFE/ISSEI KATO

Медалі, якими нагороджуватимуть призерів Олімпійських ігор-2020 у Токіо, виготовлено з переробленої побутової електроніки.

Про це журналістам розповів представник оргкомітету Олімпіади Юкі Арата.

"Ми виготовили 5 тисяч медалей з переробленої домашньої електроніки. Йдеться про смартфони, комп'ютери. Все зібрали і принесли нам жителі Токіо.

Подіум, на якому будуть проходити церемонії нагородження, також екологічний - він виготовлений з переробленого пластику", - наводить слова Арата "Спорт-Экспресс".

8 липня стало відомо про введення в Токіо режиму надзвичайного стану через коронавірус.

Літня Олімпіада в Японії пройде з 23 липня по 8 серпня.