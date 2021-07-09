Донецький "Олімпік" знявся з розіграшу УПЛ і зупинив діяльність

Президент "Олімпіка" Владислав Гельзін заявив, що донецький клуб не братиме участі в наступному розіграші Української прем'єр-ліги.

За словами Гельзіна, клуб змушений тимчасово зупинити свою діяльність.

"Це непростий, але водночас обдуманий і зважений крок, який ми робимо з тяжким серцем. Хочу подякувати всім, хто за ці 20 років так чи інакше був причетний до олімпійської сім'ї.

Розлучатися з вами дуже складно, проте ми не прощаємося. Клуб зупиняє свою діяльність, але на цьому ми не ставимо крапку", - цитує свого президента клубна пресслужба.

"Я вірю, що настане час, коли футбольний клуб "Олімпік" знову буде радувати своїх уболівальників яскравими виступами. А сама гра буде проходити за однаковими правилами для всіх не тільки на полі, але й за його межами. Адже футбол в Україні люблять, і ми пишаємося, що "Олімпік" назавжди залишиться в його історії", - зазначив Гельзін.

Нагадаємо, у травні КДК УАФ дискваліфікував Гельзіна на 5 років .

Приводом для такого рішення стала поведінка президента донецького клубу після матчу 17-го туру УПЛ проти "Шахтаря" - 0:1. Гельзін двічі вривався в суддівську кімнату, а також некоректно висловлювався під час флешінтерв'ю.

Додамо, що "Олімпік" постійно грає в УПЛ з сезону 2014/15.

Минулого сезону команда стала 13-ю в національній першості. А найкращим результатом "Олімпіка" було четверте місце в сезоні 2016/17.