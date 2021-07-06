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Українська прем'єр-ліга перенесла матч за Суперкубок України

Поєдинок відбудеться на місяць пізніше.

Українська прем'єр-ліга перенесла матч за Суперкубок України
Суперкубок України
Фото: sportarena.com

Матч за Суперкубок України між чемпіоном країни київським "Динамо" і віцечемпіоном донецьким "Шахтарем" перенесено на 22 вересня, повідомляють на офіційному сайті Української прем'єр-ліги.

При цьому наголошено, що УПЛ задовольнила клопотання "Динамо", яке підтримав "Шахтар".

Таке рішення прийнято, враховуючи навантаження на гравців обох клубів, які становили кістяк нашої збірної на Євро-2020, і стислі терміни на відновлення.

Відзначимо, що спочатку матч мав пройти 24 липня на НСК "Олімпійський".

Місце проведення залишається без змін. Усі вже придбані квитки на матч будуть дійсними.

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