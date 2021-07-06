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Бій Усик - Джошуа збере 60-тисячну аудиторію

У Великий Британії скасовують ковідні обмеження.

Бій Усик - Джошуа збере 60-тисячну аудиторію
Ентоні Джошуа і Олександр Усик
Фото: BoxingScene

Бій між колишнім абсолютним чемпіоном світу в крузервейті Олександром Усиком (15-0, 12 КО) і чемпіоном світу в суперважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) зможуть відвідати понад 60 тисяч глядачів.

Уряд Великої Британії з 19 липня знімає ковідні обмеження, зокрема, дозволяє 100-відсоткову заповнюваність трибун стадіонів.

Поєдинок Усика і Джошуа заплановано на 25 вересня в Лондоні на арені "Тоттенхем Хотспур".

Офіційно дата бою українця і британця не підтверджена, але промоутер Джошуа Едді Гірн повідомив, що боксери зустрінуться в ринзі 25 вересня.

Усик в останньому бою переміг Дерека Чісору за очками. Джошуа в кінці минулого року нокаутував Кубрата Пулєва, захистивши три чемпіонські пояси.

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