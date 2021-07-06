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Фанати збірної Англії випили 42 млн пінт пива в день матчу проти України

Збірна України справила позитивний ефект на економіку Англії.

Фото: EPA/UPG

Збірна Англії вийшла в півфінал Євро-2020, обігравши у чвертьфінальному матчі збірну України - 4:0.

З причини ковідних обмежень, на матчі в Римі були присутня обмежена кількість фанів "Трьох левів". Тому основна увага англійських уболівальників була прикута до ТВ-трансляції цього матчу.

Перемога Англії привернула пікову телеаудиторію в 20,9 млн глядачів.

Як стверджує таблоїд The Sun, позитивний хід подій того матчу стимулював фанів до покупки пива в фан-зонах і пабах. У підсумку, було випито 42 млн пінт цього напою (23,9 млн літрів), з яких 23 млн припадає на будинки і 19 млн - на громадські місця.

Чекаємо перекриття рекорду вже завтра, коли за вихід у фінал англійці посперечаються з датчанами.

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