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Головний тренер збірної Англії висловився про майбутній матч проти України в 1/4 фіналу Євро-2020

Гарет Саутгейт обережний.

Головний тренер збірної Англії висловився про майбутній матч проти України в 1/4 фіналу Євро-2020
Гарет Саутгейт
Фото: EPA/UPG

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт поділився думкою про майбутній матч зі збірною України в чвертьфіналі чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

"Ми спостерігали за Україною протягом останнього року або близько того, але, звичайно, не всі з них грають в Бундеслізі або АПЛ. Але є і ті, хто грають", - цитує Саутгейта Sky Sport.

"І тоді виникає відчуття, що все, що нам потрібно зробити, це з'явитися на полі, і ми вийдемо в півфінал. Але нам абсолютно ясно, що вся увага зосереджена на суботу. Ми повинні правильно підготувати свій план - і наш менталітет зіграє вирішальне значення", - зазначив головний тренер "Трьох левів".

Матч збірних України і Англії відбудеться 3 липня в Римі. Початок поєдинку - о 22:00.

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