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Російським синхроністкам заборонили виступати на Олімпіаді у купальниках із зображенням ведмедя

Ескізи купальників довелося змінити через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства.

Російським синхроністкам заборонили виступати на Олімпіаді у купальниках із зображенням ведмедя
Світлана Ромашина і Світлана Колесниченко
Фото: tass.ru

Російським синхроністкам довелося змінити ескізи купальників через санкції Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA), повідомляє championat.com.

"Відбулися деякі зміни у зв'язку з обмеженнями - довелося прибрати з композиції назву нашої країни англійською мовою і замінити ескізи купальників - на них був намальований ведмідь. Зображення ведмедя використовувати заборонили", - заявила 5-разова олімпійська чемпіонка Світлана Ромашина.

Нагадаємо, 17 грудня 2020 року Спортивний арбітражний суд у Лозанні (CAS) визнав, що Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) не відповідає Всесвітньому антидопінговому кодексу після того, як російська сторона не забезпечила передачу WADA достовірних даних LIMS (Laboratory Information Management System).

Згідно з рішенням суду, російські спортсмени протягом двох років не зможуть виступати під національним прапором на великих міжнародних змаганнях, а офіційним особам країни заборонено обіймати посади в міжнародних спортивних федераціях.

Також Росія до 16 грудня 2022 року не зможе приймати чемпіонати світу.

На літніх Олімпійських іграх-2020 у Токіо з 23 липня по 8 серпня російські спортсмени представлятимуть команду Олімпійського комітету Росії (ОКР).

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