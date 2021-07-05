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Збірна Данії встановила унікальне досягнення чемпіонатів Європи

Данці стартували на Євро-2020 з двох поразок.

Данія стала першою командою в історії фінальних турнірів чемпіонату Європи, яка, зазнавши поразки у двох стартових матчах, дійшла до півфіналу.

Нагадаємо, в першому матчі групового етапу данці поступилися фінам - 0:1, а в другому матчі програли бельгійцям - 1:2.

Однак феєрична перемога над росіянами (4:1) дозволила збірній Данії зайняти друге місце у своїй групі і вийти в плей-оф.

Нагадаємо, за право зіграти у фіналі данці післязавтра битимуться з англійцями. Початок поєдинку о 22:00.

За день до цього за путівку у фінал позмагаються іспанці й італійці.

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