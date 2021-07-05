Збірна Данії встановила унікальне досягнення чемпіонатів Європи

Данці стартували на Євро-2020 з двох поразок.

Данія стала першою командою в історії фінальних турнірів чемпіонату Європи, яка, зазнавши поразки у двох стартових матчах, дійшла до півфіналу.

🇨🇿🆚🇩🇰 ВСЕ! 🔥



Сборная Дании выходит в полуфинал! 👏



Кто в такое верил еще пару недель назад? 😉 #ЕВРО2020 pic.twitter.com/N76HSWuwbu — УЕФА (@UEFAcom_ru) July 3, 2021

Нагадаємо, в першому матчі групового етапу данці поступилися фінам - 0:1, а в другому матчі програли бельгійцям - 1:2.

Однак феєрична перемога над росіянами (4:1) дозволила збірній Данії зайняти друге місце у своїй групі і вийти в плей-оф.

Нагадаємо, за право зіграти у фіналі данці післязавтра битимуться з англійцями. Початок поєдинку о 22:00.

За день до цього за путівку у фінал позмагаються іспанці й італійці.