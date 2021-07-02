«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку
«Слуги» вдарили по олігархах. І збільшили податковий тиск на економіку
Зеленський: якби українці та росіяни були одним народом, ​у Москві ходили б гривні
Зеленський: якби українці та росіяни були одним народом, ​у Москві ходили б гривні
Гендиректором аеропорту "Бориспіль" обрано директора аеропорту "Запоріжжя"
Гендиректором аеропорту "Бориспіль" обрано директора аеропорту "Запоріжжя"
Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах
Депутатка "Слуги народу" готова вийти з фракції після неголосування за закон Зеленського по олігархах
Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури в расизмі
Телеведуча Кароліна Ашіон звинуватила міністра культури в расизмі
У Верховній Раді жінка напала на нардепа Потураєва
У Верховній Раді жінка напала на нардепа Потураєва
Путинское «нет» Зеленскому. Что дальше?
Путинское «нет» Зеленскому. Что дальше?
«Новая нормальность». Сингапур решил превратить коронавирус в обычный грипп
«Новая нормальность». Сингапур решил превратить коронавирус в обычный грипп
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
Лукашенко – не друг, но деньги дороже?
ГоловнаСпорт

УПЛ визначила кращого гравця, тренера і арбітра минулого сезону

"Динамо" зірвало банк.

УПЛ визначила кращого гравця, тренера і арбітра минулого сезону
Фото: upl.ua

УПЛ за підсумками опитування клубів елітного дивізіону підвела підсумки сезону-2020/21, відзначивши індивідуальними нагородами кращого гравця, молодого гравця, воротаря, тренера і арбітра чемпіонату.

Кращим гравцем сезону був визнаний Віталій Буяльський ("Динамо").

Віталій Буяльский
Фото: Павло Кубанов
Віталій Буяльский

У топ-3 також увійшли Владислав Кулач ("Ворскла") і Сергій Сидорчук ("Динамо").

Кращий воротар сезону - Георгій Бущан ("Динамо") і Анатолій Трубін ("Шахтар").

Вперше в історії опитування УПЛ два гравці набрали однакову кількість балів.

Кращий молодий гравець сезону - Ілля Забарний ("Динамо").

У топ-3 також увійшли Анатолій Трубін ("Шахтар") і Артем Бондаренко ("Маріуполь").

Кращий тренер сезону - Мірча Луческу ("Динамо").

Компанію "Містеру" склали Віктор Скрипник ("Зоря") і Ігор Йовічевіч ("Дніпро-1").

Кращий арбітр сезону - Катерина Монзуль.

Наступні місця посіли: Сергій Бойко та Євген Арановський.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,

Читайте також