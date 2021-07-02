УПЛ визначила кращого гравця, тренера і арбітра минулого сезону

УПЛ за підсумками опитування клубів елітного дивізіону підвела підсумки сезону-2020/21, відзначивши індивідуальними нагородами кращого гравця, молодого гравця, воротаря, тренера і арбітра чемпіонату.

Кращим гравцем сезону був визнаний Віталій Буяльський ("Динамо").

Фото: Павло Кубанов Віталій Буяльский

У топ-3 також увійшли Владислав Кулач ("Ворскла") і Сергій Сидорчук ("Динамо").

Кращий воротар сезону - Георгій Бущан ("Динамо") і Анатолій Трубін ("Шахтар").

Вперше в історії опитування УПЛ два гравці набрали однакову кількість балів.

Кращий молодий гравець сезону - Ілля Забарний ("Динамо").

У топ-3 також увійшли Анатолій Трубін ("Шахтар") і Артем Бондаренко ("Маріуполь").

Кращий тренер сезону - Мірча Луческу ("Динамо").

Компанію "Містеру" склали Віктор Скрипник ("Зоря") і Ігор Йовічевіч ("Дніпро-1").

Кращий арбітр сезону - Катерина Монзуль.

Наступні місця посіли: Сергій Бойко та Євген Арановський.