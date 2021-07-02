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Фінський уряд пов'язує спалах захворювань COVID-19 в країні з матчами Євро-2020 в Росії

Фіни провели дві зустрічі в північній столиці Росії.

Фінський уряд пов'язує спалах захворювань COVID-19 в країні з матчами Євро-2020 в Росії
Фото: УЕФА

Міністерство соціальних справ і охорони здоров'я Фінляндії виступило із заявою, в якому зв'язало спалах коронавирусной інфекції в країні з відвідуванням матчів Євро-2020 в Росії, інформує sportarena.com, посилаючись на Stm.fi.

Повідомляється, що понад 40% нових випадків зараження коронавірусом, які були зафіксовані в Фінляндії 21-27 червня, безпосередньо пов'язані з виїздом фінських уболівальників на ігри чемпіонату Європи.

У Санкт-Петербурзі пройшли матчі збірної Фінляндії проти Росії (0:1) і Бельгії (0:2). Команда Маркку Канерви посіла третє місце в своїй групі, проте не вийшла в плей-оф.

На території Росії активно поширюється новий штам коронавируса "Дельта".

У Фінляндії вчора було повідомлено про 222 нові випадки.

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