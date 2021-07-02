У Львові почали готуватися до дельта-варіанту коронавірусу

Львівська комісія з надзвичайних ситуацій вирішила почати підготовку до поширення дельта-варіанту коронавірусу, раніше відомого як "індійський".

Про це повідомила пресслужба мерії Львова.

"Ми сьогодні маємо ту «золоту годину», як називають її лікарі, коли можна рятувати, і так виглядає, що за декілька тижнів ситуація може кардинально змінитися. Тому треба мати все готове", - заявив після засідання комісії мер міста Андрій Садовий.

На сьогодні у Львові є 2 тисячі місць для лікування хворих на ковід. Міська влада вирішила поступово збільшити цю кількість до 3 тисяч.

"Сьогодні ми також від комісії звернулися до міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, щоб відновили ковідні пакети в наших медичних установах, тому що сьогодні ковідний пакет має тільки лікарня швидкої допомоги серед наших комунальних установ, і там сьогодні 40 людей перебуває на лікуванні. Тому треба відновити їх і у 8-мій лікарні, і в дитячій лікарні, і в інших медичних установах", - сказав Садовий.

Він закликав жителів міста дотримуватися карантинних заходів і вакцинуватися.

"За вихідні орієнтовно 4 тисячі людей вакцинується. Вакцина є у достатній кількості, тому у всіх наших медичних установах можна прийти і провакцинуватися через суботу-неділю – було б тільки бажання людей... Я би рекомендував людям все-таки утримуватися від гучних забав, особливо це стосується молодих людей, які думають, що все минуло. Ну, і масковий режим має бути обов’язково, якщо ви перебуваєте в публічних місцях, у транспорті, бо це наша з вами безпека. Краще не захворіти і бути здоровими, ніж потім героїчно лікуватися, - сказав Садовий.

Нагадаємо, що в Росії перші випадки штаму дельта зафіксували в середині травня, а в середині червня він уже став домінуючим і призвів до сильного спалаху COVID-19.

В Україні перші випадки зафіксували в третій декаді червня.