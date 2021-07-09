"Динамо" за крок від підписання форварда московського ЦСКА

Білорус Шкурін полетить з київським клубом на збори у Швейцарію.

"Динамо" зацікавлене в підписанні білоруського форварда московського ЦСКА Іллі Шкуріна.

При цьому агент головного тренера "біло-синіх" Мірчі Луческу Аркадій Запорожану повідомив, що розглядається варіант оренди.

За словами менеджера, 21-річний білорус пройде медичне обстеження, після чого полетить з київським клубом на збори у Швейцарію.

"Кияни 10 липня вирушать на збори до Швейцарії, Шкурін полетить разом з командою. Йдеться про оренду без права викупу", - цитує Запорожану Sport24.

Нагадаємо, Шкурін виступає за ЦСКА з січня 2020 року. Минулого сезону форвард провів за російську команду 14 матчів у всіх турнірах і забив три голи.