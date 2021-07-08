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Президента "Бенфіки" заарештовано за підозрою у відмиванні грошей

Поліція провела обшуки.

Президента "Бенфіки" заарештовано за підозрою у відмиванні грошей
Луїс Феліпе Вієйра
Фото: EPA/UPG

Президента 37-разового чемпіона Португалії "Бенфіки" Луїса Феліпе Вієйру заарештували, повідомляє Abola.

Податкова служба провела обшуки на стадіоні "Бенфіки" "Да Луж" у Лісабоні, у штаб-квартирі банку Novo Banco і в офісах близького друга Вієйри і акціонера клубу Хосе Антоніу душ Сантуша.

Зазначають, що функціонера підозрюють у злочинах, пов'язаних із шахрайською діяльністю і відмиванням грошей.

Слідчі вивчають угоди і фінансування на загальну суму понад 100 млн євро, які могли призвести до великих збитків для держави і деяких компаній. Йдеться про факти від 2014 року по теперішній час.

Вієйрі загрожує до 8 років позбавлення волі.

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