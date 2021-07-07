Сьогодні визначиться суперник італійців по фіналу.

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Після перемоги за підсумками пенальті збірної Італії над іспанцями в півфінальному матчі Євро-2020 гравці "Скуадри Адзурри" кинулися до трибун відзначити цю подію в компанії вболівальників.

Не відмовив собі в цьому задоволенні і ветеран збірної Леонардо Бонуччі.

Однак коли спробував повернутися на поле, співробітниця стадіону зупинила його, сприйнявши за вболівальника.

34-річний захисник "Ювентуса" спершу сторопів.

⚽️ Leonardo Bonucci è stato confuso per un invasore da una steward dopo aver festeggiato vicino alla tribuna. #EURO2020 pic.twitter.com/YdvsW7fkX8 — Sport RSI (@RSIsport) July 6, 2021

Зазначимо, що Бонуччі повторив рекорд Джанлуїджі Буффона за кількістю матчів за Італію на Євро. Для Леонардо поєдинок проти іспанців став 17-м на чемпіонатах Європи.

Додамо, що суперник італійців по фіналу визначиться сьогодні в матчі Англія - Данія.