Після перемоги за підсумками пенальті збірної Італії над іспанцями в півфінальному матчі Євро-2020 гравці "Скуадри Адзурри" кинулися до трибун відзначити цю подію в компанії вболівальників.
Не відмовив собі в цьому задоволенні і ветеран збірної Леонардо Бонуччі.
Однак коли спробував повернутися на поле, співробітниця стадіону зупинила його, сприйнявши за вболівальника.
34-річний захисник "Ювентуса" спершу сторопів.
⚽️ Leonardo Bonucci è stato confuso per un invasore da una steward dopo aver festeggiato vicino alla tribuna. #EURO2020 pic.twitter.com/YdvsW7fkX8— Sport RSI (@RSIsport) July 6, 2021
Зазначимо, що Бонуччі повторив рекорд Джанлуїджі Буффона за кількістю матчів за Італію на Євро. Для Леонардо поєдинок проти іспанців став 17-м на чемпіонатах Європи.
17 - Leonardo #Bonucci eguaglia Gianluigi Buffon al 1° posto tra i giocatori dell'Italia 🇮🇹 con più presenze agli Europei (entrambi 17). Pilastro.#EURO2020 #ItaliaSpagna #ITAESP pic.twitter.com/4PfyRNQDUT— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 6, 2021
Додамо, що суперник італійців по фіналу визначиться сьогодні в матчі Англія - Данія.