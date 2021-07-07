Мессі залишився крок до завоювання свого першого трофея з національною збірною.

Фото: EPA/UPG

У Бразилії матчем збірних Аргентини та Колумбії завершилася стадія півфіналів Копа Америка-2021.

Перемогу в поєдинку здобули аргентинці, вирвавши путівку до фіналу в серії пенальті.

Рахунок у матчі відкрив на 7-й хвилині точним ударом Лаутаро Мартінес - 1:0.

Однак під кінець години ігрового часу Луїс Фернандо Діас відновив статус-кво - 1:1.

З таким результатом завершився основний час. У овертаймах команди голів не забили.

А от у серії післяматчевих пенальті більше помилялися колумбійці. У підсумку Мессі і компанія святкували перемогу - 3:2.

У фіналі 11 липня суперником "Альбіселесте" будуть господарі турніру.