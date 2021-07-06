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Церемонія відкриття Олімпіади-2020 пройде без глядачів, - ЗМІ

Обмеження можуть стосуватися і закриття Ігор.

Церемонія відкриття Олімпіади-2020 пройде без глядачів, - ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Влада Японії розглядає варіант з допуском на відкриття Олімпіади-2020 тільки VIP-глядачів, повідомляє Asahi Shimbun.

Серед них будуть представники МОК, високопоставлені дипломати і спонсори. Нагадаємо, що 40% змагань у Токіо пройдуть без глядачів.

Обмеження можуть стосуватися і закриття Ігор.

Очікується, що п'ять зацікавлених сторін: уряд Японії, оргкомітет Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо, столичний уряд, МОК і Міжнародний паралімпійський комітет - зустрінуться 8 липня й ухвалять рішення з цього питання.

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