Церемонія відкриття Олімпіади-2020 пройде без глядачів, - ЗМІ

Обмеження можуть стосуватися і закриття Ігор.

Влада Японії розглядає варіант з допуском на відкриття Олімпіади-2020 тільки VIP-глядачів, повідомляє Asahi Shimbun.

Серед них будуть представники МОК, високопоставлені дипломати і спонсори. Нагадаємо, що 40% змагань у Токіо пройдуть без глядачів.

Обмеження можуть стосуватися і закриття Ігор.

Очікується, що п'ять зацікавлених сторін: уряд Японії, оргкомітет Олімпійських і Паралімпійських ігор в Токіо, столичний уряд, МОК і Міжнародний паралімпійський комітет - зустрінуться 8 липня й ухвалять рішення з цього питання.