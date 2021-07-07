Українська діаспора в лондонському "Вест Гемі" може збільшитися вдвічі

Форвард збірної України і бельгійського "Гента" Роман Яремчук зацікавив лондонський "Вест Гем", повідомляє Eurosport.

"Молотобійці" мають намір підписати 25-річного уродженця Львова, щоб підсилити лінію атаки.

Зазначимо, що наступного сезону "Вест Гем" очікує боротьба не тільки на внутрішньому фронті - за підсумками попереднього підопічні Девіда Моєса завоювали путівку в Лігу Європи.

Додамо, що англійський клуб має намір знайти заміну Себастьяну Аллеру, який у зимову трансферну кампанію перейшов в "Аякс".

У сезоні-2020/21 Яремчук провів за "Гент" 43 матчі, в яких забив 23 голи і виконав 8 гольових передач.

Раніше директор бельгійського клубу Мішель Луважі зізнався, що в Бельгії за трансфер Яремчука хочуть одержати щонайменше 15 млн євро.

Нагадаємо, за "Вест Гем" виступає українець Андрій Ярмоленко.