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Мората встановив два рекорди збірної Іспанії на чемпіонатах Європи

Альваро залишає Євро-2020 з трьома голами.

Мората встановив два рекорди збірної Іспанії на чемпіонатах Європи
Альваро Мората
Фото: EPA/UPG

Напередодні збірна Іспанії вперше у своїй кар'єрі не змогла виграти півфінальний матч Євро, програвши в серії пенальті італійцям - 1:1 (пенальті - 2:4).

Єдиний гол іспанців в ігровий час записав на свій рахунок Альваро Мората, для якого цей м'яч став третім на турнірі. 

Раніше Альваро забивав у ворота Польщі на груповому етапі (1:1), а також Хорватії в 1/8 фіналу (5:3).

Таким чином, форвард "Ювентуса" увійшов в історію своєї збірної як перший гравець, який забив мінімум три голи на двох Євро поспіль. У 2016 році Мората записав на свій рахунок також три голи.

Рекорд належить Кріштіану Роналду, який тричі поспіль на Євро записував на свій рахунок 3+ голів (2012, 2016 і 2020).

Окрім того, Мората зі шістьма голами став найкращим бомбардиром своєї збірної на Євро.

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