У своєму заключному матчі на груповому раунді Євро-2020 збірну Іспанії прорвало. Підопічні Луїса Енріке забили 5 "сухих" голів Словаччині і посіли друге місце в групі Е.
Голов могло бути більше, реалізуй на 12-й хвилині Альваро Мората пенальті.
Для "Червоної Фурії" це вже п'ятий поспіль 11-метровий удар, який команда не може реалізувати в усіх турнірах.
В останній раз Іспанія забивала пенальті в грі Ліги націй з командою України. Матч відбувся у вересні 2020 року, голом відзначився капітан команди Серхіо Рамос, який на даному форумі відсутній.
Огляд матчу Іспанія - Словаччина.
#ESP have now missed each of their last five penalties across all competitions.— Squawka Football (@Squawka) June 23, 2021
It's their second miss of #EURO2020 pic.twitter.com/yawpHSmz7k