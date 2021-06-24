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Іспанія продовжила антісерію по реалізації пенальті

"Фурія Роха" вп'яте поспіль не може забити 11-метровий.

Фото: EPA/UPG

У своєму заключному матчі на груповому раунді Євро-2020 збірну Іспанії прорвало. Підопічні Луїса Енріке забили 5 "сухих" голів Словаччині і посіли друге місце в групі Е.

Голов могло бути більше, реалізуй на 12-й хвилині Альваро Мората пенальті.

Для "Червоної Фурії" це вже п'ятий поспіль 11-метровий удар, який команда не може реалізувати в усіх турнірах.

В останній раз Іспанія забивала пенальті в грі Ліги націй з командою України. Матч відбувся у вересні 2020 року, голом відзначився капітан команди Серхіо Рамос, який на даному форумі відсутній.

Огляд матчу Іспанія - Словаччина.

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