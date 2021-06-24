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Учорашній ігровий день на Євро-2020 став рекордним за кількістю голів за всю історію турніру

18 голів у 4 матчах.

Підсумковий день групового етапу Євро-2020 приніс рекордний показник голів за всю історію проведення Євро.

У 4 матчах було забито 18 голів або 4,5 голи за матч.

У групі Е в поєдинках Іспанія - Словаччина і Швеція - Польща забили по 5 м'ячів, відповідно 5:0 і 3:2.

Також вдалося результативно провести свої ігри учасникам квартету F: матчі Німеччина - Угорщина і Португалія - Франція завершилися з однаковим рахунком - 2:2.

Нагадаємо, збірна України вперше у своїй історії пройшла в плей-оф Євро.

За право зіграти в чвертьфіналі підопічні Андрія Шевченка посперечаються в найближчий вівторок в Глазго з командою Швеції.

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