Визначено топ-10 найбільш високооплачуваних наставників збірних на Євро-2020

Згідно з інформацією з відкритих джерел, найбільш високооплачуваним тренером Євро-2020 є наставник Бундестіму Йоахім Льов, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Річний оклад 61-річного німецького фахівця становить 4,6 млн євро.

Понад чотири мільйони отримує і наставник Les Bleus Дідьє Дешам. Замикає трійку своєрідного хіт-параду головний тренер "Трьох левів" Гарет Саутгейт із 3,5 млн євро.

Примітно, що зарплата наставника, мабуть, найгіршої команди Євро-2020, збірної Росії Станіслава Черчесова становить 2,5 млн євро, що більш ніж удвічі перевищує оклад Роберто Мартінеса, головного тренера першої команди світового рейтингу - збірної Бельгії.

Топ-10 найбільш високооплачуваних тренерів Євро-2020.

1. Йоахім Льов (Німеччина) - 4,6 млн євро

2. Дідьє Дешам (Франція) - 4,2

3. Гарет Саутгейт (Англія) - 3,5

4-5. Франк де Бур (Нідерланди) - 3

4-5. Роберто Манчіні (Італія) - 3

6. Станіслав Черчесов (Росія) - 2,5

7. Фернанду Сантуш (Португалія) - 2,3

8. Володимир Петкович (Швейцарія) - 1,74

9. Луїс Енріке (Іспанія) - 1,5

10. Роберто Мартінес (Бельгія) - 1,2

Зазначимо, що головний тренер збірної Фінляндії - команди, яка випередила в групі В російську збірну, Маркку Канерва заробляє в 14 разів менше від Черчесова - 180 тис. євро.