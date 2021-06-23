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Визначено топ-10 найбільш високооплачуваних наставників збірних на Євро-2020

Йоахім Льов очолив пелотон.

Визначено топ-10 найбільш високооплачуваних наставників збірних на Євро-2020
Йоахім Льов
Фото: EPA/UPG

Згідно з інформацією з відкритих джерел, найбільш високооплачуваним тренером Євро-2020 є наставник Бундестіму Йоахім Льов, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Річний оклад 61-річного німецького фахівця становить 4,6 млн євро.

Понад чотири мільйони отримує і наставник Les Bleus Дідьє Дешам. Замикає трійку своєрідного хіт-параду головний тренер "Трьох левів" Гарет Саутгейт із 3,5 млн євро.

Примітно, що зарплата наставника, мабуть, найгіршої команди Євро-2020, збірної Росії Станіслава Черчесова становить 2,5 млн євро, що більш ніж удвічі перевищує оклад Роберто Мартінеса, головного тренера першої команди світового рейтингу - збірної Бельгії.

Топ-10 найбільш високооплачуваних тренерів Євро-2020.

  • 1. Йоахім Льов (Німеччина) - 4,6 млн євро
  • 2. Дідьє Дешам (Франція) - 4,2 
  • 3. Гарет Саутгейт (Англія) - 3,5 
  • 4-5. Франк де Бур (Нідерланди) - 3 
  • 4-5. Роберто Манчіні (Італія) - 3 
  • 6. Станіслав Черчесов (Росія) - 2,5 
  • 7. Фернанду Сантуш (Португалія) - 2,3 
  • 8. Володимир Петкович (Швейцарія) - 1,74 
  • 9. Луїс Енріке (Іспанія) - 1,5 
  • 10. Роберто Мартінес (Бельгія) - 1,2 

Зазначимо, що головний тренер збірної Фінляндії - команди, яка випередила в групі В російську збірну, Маркку Канерва заробляє в 14 разів менше від Черчесова - 180 тис. євро.

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