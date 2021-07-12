Жоржіньо встановив рекорд чемпіонатів Європи

Опорний хавбек збірної Італії Жоржіньо встановив новий рекорд чемпіонатів Європи.

Італієць протягом Євро-2020 виконав 25 перехоплень м'яча.

Jorginho has set a new record for the most interceptions made at a single European Championship tournament (25) since Opta data has been collected (1980).



One more than Marcel Desailly at Euro 1996. 🔮 pic.twitter.com/HT4TUQWJgt — Squawka Football (@Squawka) July 12, 2021

Це найкращий показник для одного Євро, починаючи з 1980 року, коли таку статистику почали вести. Попереднє досягнення (24 перехоплення) встановив центральний захисник збірної Франції Марсель Десаї в 1996 році.

Нагадаємо, що у фіналі Євро-2020 "Скуадра Адзурра" перемогла Англію в серії пенальті (1:1, 3:2) і вдруге у своїй історії стала чемпіоном Європи.