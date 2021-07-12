У Лондоні на "Вемблі" пройшов фінальний матч Євро-2020, в якому зустрілися збірні Італії та Англії.

Перемогу і звання чемпіона Європи завоювали італійці.

Фото: EPA/UPG

Матч стартував з атак номінальних гостей - англійців, які на 2-й хвилині з легкістю базарного фокусника відкрили рахунок.

Лівий захисник Люк Шоу, підхопивши на брівці м'яч, через пас на Гаррі Кейна почав атаку своєї команди. Капітан збірної Англії змістив акцент атаки на правий фланг на Кірана Тріпп'єра, від якого пішов крос в штрафну площу. У цей момент вся увага захисників збірної Італії була зосереджена на Кейні, чим скористався все той же Шоу, який зі спокоєм лосося після нересту з кута воротарського засадив м'яч в ворота, що цвях в картонну стіну - 0:1.

Фото: EPA/UPG

Настільки ранній гол у фіналі такого масштабного турніру був схожий на багатообіцяючу оперну увертюру, коли завіса ще не піднята.

Після пропущеного гола підопічним Роберто Манчіні ніяк не вдавалося перехопити ініціативу і створити хоч подобу небезпечного моменту.

Єдиний італійський форвард Чіро Іммобіле загубився на полі, немов жовтий лист в осінньому лісі.

Тривалий катаболізм "Скуадри Адзурри" тривав аж до 35-ї хвилини, коли Федеріко К'єза завдяки індивідуальній майстерності зумів продертися до штрафного майданчика англійців і вистрілив по воротах - Джордан Пікфорд лише поглядом провів м'яч, який розминувся зі штангою на якихось півметра.

З початку другого тайму Італія раптом ожила, як оживають листя з маленьких нирок. З перших хвилин італійці стали навантажувати оборону суперника, що докер баржу.

На 50-й хвилині перспективний штрафний ледь не реалізував Лоренцо Інсіньє. Через 7 хвилин той же Інсіньє і К'єза організували ще один небезпечний момент, ліквідувати який довелося вже Пікфорду.

На 62-й хвилині К'єза знову змусив голкіпера англійської збірної блиснути майстерністю. І, нарешті, на 67-й хвилині Леонардо Бонуччі після розіграшу кутового відновлює статус-кво - 1:1.

Фото: EPA/UPG

Характерно, що в епізоді з пропущеним голом, гравці збірної Англії програли в своїй штрафній три єдиноборства поспіль і дозволили 34-річному захисникові "Ювентуса" довести, що він ще не витерта лисяча шкура, витягнута з нафталіну.

Італія ще якийсь час грала на куражі. У свою чергу, від гри підопічних Гарета Саутгейта виходили звуки, схожі на бесструнную балалайку.

Збірна Англії провела найгірший свій тайм за все Євро-2020. І коли пролунав свисток нідерландського рефері Бйорна Кейперса про закінчення основного часу матчу, англійські гравці зазнали таке відчуття полегшення, яке знайоме морякам, які сховалися в порту після шторму в океані.

Треба віддати належне родоначальникам футболу, в екстра-таймах вони виглядали не гірше італійців, а в другій додатковій 15-хвилинці навіть мали перевагу.

Однак переможця турніру все ж довелося виявляти в серії пенальті, в якій Фортуна знову продемонструвала свій підступний норов.

Після того, як Андреа Белотті не зміг переграти голкіпера, Англія повела в серії - 2:1.

Але два одноклубника по "Манчестеру Юнайтед" - Маркус Решфорд і Джейдон Санчо - свої удари по черзі не реалізували і вже італійці вийшли вперед - 3:2.

Всі були впевнені, що Жоржиньо свій 11-метровий заб'є і завершить серію 11-метрових на користь збірної Італії. Однак Пікфорд за допомогою штанги зумів відстрочити цей момент, але тільки до наступного удару англійців.

Букайо Сака в свою чергу не зумів переграти Джанлуїджі Доннаруму і "Скуадра Адзурра" через 53 роки знову стала чемпіоном Європи.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Люк Шоу - 0:1 Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Леонардо Бонуччі - 1:1 Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

А англійцям знову не вдалося виграти "Святий Грааль". Збірна Англії не перемагає на великих турнірах з 1966 року, коли вона стала в перший і останній раз у своїй історії чемпіоном світу.