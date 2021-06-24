Дубль капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду в заключному матчі групового етапу Євро-2020 проти команди Франції (2:2), дозволив чемпіонам Європи продовжити участь в турнірі.
До речі, у збірної Португалії - стовідсотковий показник виходів в плей-оф чемпіонатів Європи - 8 з 8.
Таким чином, Роналду довів лік своїм голам за національну команду до 109, і він повторив світовий рекорд за кількістю голів за збірну, який до цього одноосібно належав іранцю Алі Даеї, який виступав за свою збірну в період з 1993 по 2006 рік.
🔝 Лучшие бомбардиры на уровне сборных:— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 23, 2021
⚽️1⃣0⃣9⃣ Али Даеи 🇮🇷
⚽️1⃣0⃣9⃣ Криштиану Роналду 🇵🇹 #ЕВРО2020 pic.twitter.com/799DLeiZo4
Нагадаємо, Кріштіану дебютував за Португалію в 2004 році і зіграв 178 ігор. З тих пір він взяв участь в п'яти чемпіонатах Європи та чотирьох чемпіонатах світу.
Даеї встиг прокоментувати дубль Роналду в ворота Франції.
"Вітаю Роналду, який знаходиться в одному голі від того, щоб побити мій міжнародний рекорд за кількістю забитих м'ячів.
Для мене велика честь, що це видатне досягнення буде належати Роналду - великому чемпіону і людині, яка надихає і впливає на життя людей в усьому світі ", - написав Даеї в Instagram.
У Роналду буде можливість побити рекорд Даеї вже 27 червня в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 з Бельгією.
Відзначимо, що Кріштіану збільшив свій відрив у гонці кращих бомбардирів чемпіонатів Європи.
🔝 Лучшие бомбардиры чемпионатов Европы:— УЕФА (@UEFAcom_ru) June 23, 2021
⚽️1⃣4️⃣ Криштиану Роналду 🇵🇹
⚽️9⃣ Мишель Платини 🇫🇷
⚽️7⃣ Антуан Гризманн 🇫🇷
⚽️7⃣ Алан Ширер 🏴#ЕВРО2020 pic.twitter.com/GG5VeqLSmv