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Роналду повторив абсолютний бомбардирський рекорд всіх часів

Португалець забив 109-й гол за збірну.

Кріштіану Роналду
Фото: EPA/UPG
Кріштіану Роналду

Дубль капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду в заключному матчі групового етапу Євро-2020 проти команди Франції (2:2), дозволив чемпіонам Європи продовжити участь в турнірі.

До речі, у збірної Португалії - стовідсотковий показник виходів в плей-оф чемпіонатів Європи - 8 з 8.

Таким чином, Роналду довів лік своїм голам за національну команду до 109, і він повторив світовий рекорд за кількістю голів за збірну, який до цього одноосібно належав іранцю Алі Даеї, який виступав за свою збірну в період з 1993 по 2006 рік.

Нагадаємо, Кріштіану дебютував за Португалію в 2004 році і зіграв 178 ігор. З тих пір він взяв участь в п'яти чемпіонатах Європи та чотирьох чемпіонатах світу.

Даеї встиг прокоментувати дубль Роналду в ворота Франції.

"Вітаю Роналду, який знаходиться в одному голі від того, щоб побити мій міжнародний рекорд за кількістю забитих м'ячів.

Для мене велика честь, що це видатне досягнення буде належати Роналду - великому чемпіону і людині, яка надихає і впливає на життя людей в усьому світі ", - написав Даеї в Instagram.

У Роналду буде можливість побити рекорд Даеї вже 27 червня в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 з Бельгією.

Відзначимо, що Кріштіану збільшив свій відрив у гонці кращих бомбардирів чемпіонатів Європи.

Всього на рахунку Роналду сумарно 21 забитий м'яч на чемпіонатах Європи та світу, і він також є лідером по цьому показнику.

Огляд матчу Франція - Португалія.

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