Фото: EPA/UPG Кріштіану Роналду

Дубль капітана збірної Португалії Кріштіану Роналду в заключному матчі групового етапу Євро-2020 проти команди Франції (2:2), дозволив чемпіонам Європи продовжити участь в турнірі.

До речі, у збірної Португалії - стовідсотковий показник виходів в плей-оф чемпіонатів Європи - 8 з 8.

Таким чином, Роналду довів лік своїм голам за національну команду до 109, і він повторив світовий рекорд за кількістю голів за збірну, який до цього одноосібно належав іранцю Алі Даеї, який виступав за свою збірну в період з 1993 по 2006 рік.

🔝 Лучшие бомбардиры на уровне сборных:



⚽️1⃣0⃣9⃣ Али Даеи 🇮🇷

⚽️1⃣0⃣9⃣ Криштиану Роналду 🇵🇹 #ЕВРО2020 pic.twitter.com/799DLeiZo4 — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 23, 2021

Нагадаємо, Кріштіану дебютував за Португалію в 2004 році і зіграв 178 ігор. З тих пір він взяв участь в п'яти чемпіонатах Європи та чотирьох чемпіонатах світу.

Даеї встиг прокоментувати дубль Роналду в ворота Франції.

"Вітаю Роналду, який знаходиться в одному голі від того, щоб побити мій міжнародний рекорд за кількістю забитих м'ячів.

Для мене велика честь, що це видатне досягнення буде належати Роналду - великому чемпіону і людині, яка надихає і впливає на життя людей в усьому світі ", - написав Даеї в Instagram.

У Роналду буде можливість побити рекорд Даеї вже 27 червня в матчі 1/8 фіналу Євро-2020 з Бельгією.

Відзначимо, що Кріштіану збільшив свій відрив у гонці кращих бомбардирів чемпіонатів Європи.

🔝 Лучшие бомбардиры чемпионатов Европы:



⚽️1⃣4️⃣ Криштиану Роналду 🇵🇹



⚽️9⃣ Мишель Платини 🇫🇷

⚽️7⃣ Антуан Гризманн 🇫🇷

⚽️7⃣ Алан Ширер 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿#ЕВРО2020 pic.twitter.com/GG5VeqLSmv — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 23, 2021

Всього на рахунку Роналду сумарно 21 забитий м'яч на чемпіонатах Європи та світу, і він також є лідером по цьому показнику.

Огляд матчу Франція - Португалія.