20-20-20: Джокович за крок від статусу найкращого тенісиста в історії

Новак Джокович виграв свій шостий Вімблдон та зрівнявся за кількістю перемог на турнірах «Великого Шолому» з Федерером та Надалем. Тепер у кожного учасника «Великої трійки» в активі 20 виграних мейджорів. Хто перший підкорить рекордний, 21-й «шолом»?

Фото: EPA/UPG Новак Джокович

Весь тенісний світ із затамуванням подиху стежив за фіналом Вімблдону-2021. І справа не лише у статусі турніру чи відповідальності матчу. «Великий та жахливий» Новак Джокович міг вперше у кар’єрі зрівнятися зі своїми головними конкурентами – Рафаелем Надалем та Роджером Федерером – за кількістю перемог на турнірах «Великого Шолому» («ТВШ» – найпрестижніша категорія турнірів у тенісі). Хто з цієї трійці кращий в історії тенісу? – найсуперечливіша та найгарячіша тема для обговорення серед фанатів та експертів. Кожен готовий знайти десятки аргументів на користь свого фаворита. Одним із головних «доказів» тези, чому Джокович не є настільки великим, як Рафа та Роджер, завжди була менша кількість тріумфів на «ТВШ». І саме в цьому матчі Новак міг це змінити.

Суперником чинної першої ракетки світу був двадцяти п’ятирічний італієць Матео Берреттіні (9-та ракетка світу). Для Матео це був перший фінал на турнірах «Великого шолому», для Новака 30-й.

За 3 години 27 хвилин Новак Джокович здобув перемогу 6:7(4), 6:4, 6:4, 6:3 і підняв над головою свій шостий кубок Вімлдонського турніру. В купі з двома трофеями на «Roland-Garros», дев’ятьма на «Australian Open» і трьома звитягами на «US Open», цей успіх став для серба омріяним – двадцятим.

Не слід забувати, що перемога на цьогорічному Вімблдоні залишає Джоковичу шанси на ще одне історичне звершення – виграш календарного «Золотого шолома». Для цього потрібно виграти всі чотири ТВШ та Олімпіаду упродовж одного календарного року. В історії тенісу це ще не вдавалося нікому, щоб стати першим, Новаку залишилося виграти Олімпійські ігри та «U.S Open».

І все ж таки головне для Джоковича це, звичайно, його двадцятий «Шолом» – той самий, який нарешті зрівняв його з Федерером і Надалем. Саме це тема номер один для обговорювання у тенісному світі. Для більшості фанатів це, звісно, аж ніяк не хороша новина. Ні для кого не секрет, що в тенісному світі Джокович – своєрідний «антигерой», на противагу позитивним Рафі та Роджеру.

Фото: EPA/UPG Новак Джокович

Головних причин декілька: перша – репутація Новака, серб за час його кар’єри не раз був помічений у симуляціях, затягуванні часу з метою збиття настрою і тонусу суперників, виконанні довгих пауз перед подачею для більшого відпочинку. За всю кар’єру Джокович жодного разу не отримував нагороду Стефана Едберга, що вручається за спортивну поведінку і чесну гру. А друге, це звичайно стиль гри. Головною особливістю тенісу серба є руйнування гри супротивника, провокування на помилки. В той час і Федерер, і Надаль завжди будують свою гру через власні активні дії, як результат, їхні матчі виходять більш захоплюючі та видовищні. Саме тому Джокович має порівняно невелику кількість прихильників за межами рідної Сербії, а нейтральні вболівальники частіше підтримують суперників Новака.

Але це ніяк не заважає Новаку бути злим генієм для Роджера та Рафи. І якщо повернутися до аналогії про героїв та антигероїв публіки, то схоже на те, що у цій історії зло в результаті навіть візьме гору над добром. Джокович вже має кращу статистику особистих зустрічей зі своїми візаві та рекорд по найдовшому перебуванні на першій стрічці рейтингу. І схоже серб не збирається на цьому зупинятися…

Суперництво Федерера, Надаля та Джоковича однозначно є найвидатнішим епізодом в історії тенісу та одним з найцікавіших в історії спорту загалом. Зараз ця гонка за тенісну корону виходить на фінішну пряму. І Новак тепер є беззаперечним фаворитом, бо Федереру 39 років, у те що він здобуте ще хоча б один «Шолом», вже схоже не вірять навіть його фанати, Надаль постійно страждає від травм, які не дають йому можливості стабільно грати у свій кращий теніс. А Джокович зараз перша ракетка світу і перебуває у фантастичній ігровій та фізичній формі, штампуючи перемогу за перемогою. Враховуючи вік серба,(34 роки) без травм, він зможе грати на такому космічному рівні, ще кілька років, а значить має усі шанси стати одноосібним лідером за кількістю перемог на турнірах «Великого шолому» та увійти в історію як найвеличніший гравець в історії тенісу.