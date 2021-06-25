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Збірна України вже заробила 13 млн євро на Євро-2020

У вівторок казна може поповнитися на 3,25 млн.

Збірна України вже заробила 13 млн євро на Євро-2020
Збірна України
Фото: EPA/UPG

Збірна України продовжує виступ на Чемпіонаті Європи-2020.

Згідно з розподілом коштів від УЄФА, кожна збірна отримає по 9,25 млн євро за участь у турнірі. Також на груповому турнірі збірні зароблять 1,5 млн євро за перемогу і 750 тисяч євро за нічию.

Збірна України в трьох матчах Євро двічі програла - Нідерландам (2:3) і Австрії (0:1) - і перемогла Північну Македонію (2:1). Тож отримає 10,75 млн євро за участь у груповій стадії.

Крім того, за вихід у перший етап плей-оф підлеглі Андрія Шевченка заробили ще 2 млн євро.

У разі потрапляння у чвертьфінал збірна України отримає ще 3,25 млн євро.

Далі гонорари тільки збільшуються.

Півфінал принесе в скарбницю додатково 5 млн, а той, хто програє у фіналі, отримає 7 млн. На переможця чекає джекпот у 10 млн євро.

Зі стовідсотковим результатом на турнірі виступають три збірні - Італії, Бельгії та Нідерландів.

У разі перемоги однієї із цих команд на Євро-2020 її гонорар складе 34 млн євро.

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