Але в плей-оф буде вже не до сентиментів.

Фото: EPA/UPG

Напередодні збірна Швеції вистояла проти штурму польської збірної в 3-му колі групового туру Євро-2020 (3:2), забезпечивши збірній України історичний перший вихід в плей-оф чемпіонату Європи.

Уболівальники збірної України вирішили віддячити "Тре Крунур".

Біля посольства Швеції в Києві українці вивісили подвійний прапор України і Швеції, підписавши його: "Спасибі за 1/8 фіналу".

Фото: sport.ua

Зі свого боку шведський посол Тобіас Тіберг пожартував над збірною України.

Він опублікував у твіттері картинку з робітниками. На ній гравці національної команди України спостерігають за тим, як Швеція виконує всю роботу.

Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021

"Раді допомогти", - підписав публікацію шведський посол.

Матч Україна - Швеція пройде найближчого вівторка в Глазго. Початок поєдинку о 22:00.