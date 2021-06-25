Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
Двоє київських поліцейських супроводжували кілерів балканського наркобарона на прохання екснардепа Дейдея, – "Слідство.інфо"
Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"
Росія заявила про готовність "бомбити" кораблі, що "вторгуються"
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Джонсон: британський есмінець рухався в українських водах і законно перебував поблизу Криму
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
LB.ua розпочинає програму з фандрайзингу
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
ГоловнаСпорт

Українські вболівальники віддячили шведам за перемогу над Польщею, вивісивши прапор біля посольства Швеції в Києві

Але в плей-оф буде вже не до сентиментів.

Фото: EPA/UPG

Напередодні збірна Швеції вистояла проти штурму польської збірної в 3-му колі групового туру Євро-2020 (3:2), забезпечивши збірній України історичний перший вихід в плей-оф чемпіонату Європи.

Уболівальники збірної України вирішили віддячити "Тре Крунур".

Біля посольства Швеції в Києві українці вивісили подвійний прапор України і Швеції, підписавши його: "Спасибі за 1/8 фіналу".

Фото: sport.ua
Зі свого боку шведський посол Тобіас Тіберг пожартував над збірною України.

Він опублікував у твіттері картинку з робітниками. На ній гравці національної команди України спостерігають за тим, як Швеція виконує всю роботу.

"Раді допомогти", - підписав публікацію шведський посол.

Матч Україна - Швеція пройде найближчого вівторка в Глазго. Початок поєдинку о 22:00.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також