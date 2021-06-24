Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Збірна України вперше у своїй історії вийшла у плей-оф Євро (оновлено)
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Кореспондент BBC, який перебуває на борту британського есмінця, розповів про атаку росіян
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
Росія закликала США і НАТО відмовитися від спільних з Україною навчань у Чорному морі
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
«Мы входим в кабинет Козака и видим там Медведчука»
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Новая статья Путина – забыть об Украине, как о надоевшем прошлом
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
Міноборони України відреагувало на інцидент із британським есмінцем у Чорному морі
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
МВС: поліцейські масово звільняються через низькі зарплати
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Штам коронавірусу "Дельта" зафіксували в Україні, - Данілов
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
Росія заявила про відкриття попереджувального вогню по британському кораблю біля Криму, в Лондоні це спростовують (оновлено)
ГоловнаСпорт

Євро-2020 штампує рекорд автоголів

Їх уже забито 7.

Євро-2020 штампує рекорд автоголів
Мартін Дубравка
Фото: EPA/UPG

Голкіпер збірної Словаччини Мартін Дубравка забив м'яч у свої ворота в матчі проти збірної Іспанії (0:5) і став сьомим футболістом, який вразив власні ворота на Євро-2020, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Нинішній турнір - найбагатший на автоголи в історії. 

За попередні 50 років було зафіксовано всього дев'ять випадків результативної допомоги супернику, три з яких припали на Євро-2016. 

Дубравка - третій воротар, який відправив м'яч у свої ворота.

Цікаво, що і два попередні випадки пов'язані зі Словаччиною: поляк Войцех Щенсний допоміг команді Дубравки відкрити рахунок в очній зустрічі, а етнічний словак Лукас Храдецка "відзначився" за збірну Бельгії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,

Читайте також