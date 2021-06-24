Євро-2020 штампує рекорд автоголів

Голкіпер збірної Словаччини Мартін Дубравка забив м'яч у свої ворота в матчі проти збірної Іспанії (0:5) і став сьомим футболістом, який вразив власні ворота на Євро-2020, повідомляє "Спорт-Экспресс".

Нинішній турнір - найбагатший на автоголи в історії.

За попередні 50 років було зафіксовано всього дев'ять випадків результативної допомоги супернику, три з яких припали на Євро-2016.

Дубравка - третій воротар, який відправив м'яч у свої ворота.

Цікаво, що і два попередні випадки пов'язані зі Словаччиною: поляк Войцех Щенсний допоміг команді Дубравки відкрити рахунок в очній зустрічі, а етнічний словак Лукас Храдецка "відзначився" за збірну Бельгії.