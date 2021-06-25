УЄФА скасував правило виїзного гола в єврокубках

УЄФА вирішив скасувати правило виїзного гола з наступного сезону, повідомляє офіційний твіттер союзу.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.



Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL — UEFA (@UEFA) June 24, 2021

Згідно з правилом, в разі рівного рахунку за підсумками двох матчів перевагу отримує команда, що забила більше м'ячів на виїзді.

Якщо тепер дві команди відзначаться однаковою кількістю голів у двох матчах, призначать два 15-хвилинні тайми і за потреби пенальті.

Рішення про скасування правила виїзного гола також поширюється на відбірні турніри єврокубків, на молодіжні, юнацькі та жіночі змагання.

Президент організації Александер Чеферін прокоментував це нововведення в регламенті змагань.

"Правило виїзного гола було невід'ємною частиною турнірів УЄФА з моменту його введення в 1965 році, - цитує Чеферіна офіційний сайт УЄФА. - Однак питання про його скасування обговорювалося на різних зустрічах УЄФА протягом останніх кількох років. Хоча єдиної думки не було, багато тренерів, уболівальники та інші зацікавлені сторони підважили його справедливість і висловилися за скасування правила.

Вплив цього правила зараз суперечить його первісній меті, оскільки воно переконує господарів, особливо в першому з двох матчів, атакувати, тому що вони побоюються пропустити гол, який дасть їхнім супротивникам вирішальну перевагу. Також висловлюється критика з приводу несправедливості цього правила, особливо в доданий час, адже господарі зобов'язані забивати двічі, якщо гості забили один раз", - зазначив Чеферін.

"Буде справедливо сказати, що перевага свого поля вже не така важлива, як колись. Беручи до уваги однаковість у плані стилів гри по всій Європі і з огляду на багато інших чинників, які призвели до зменшення фактора свого поля, виконком УЄФА прийняв правильне рішення, що більше значення виїзного гола порівняно з домашнім уже недоцільне", - підсумував президент УЄФА.