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УЄФА скасував правило виїзного гола в єврокубках

Уперше УЄФА застосував його в сезоні-1965/66 в Кубку володарів кубків.

УЄФА вирішив скасувати правило виїзного гола з наступного сезону, повідомляє офіційний твіттер союзу.

Згідно з правилом, в разі рівного рахунку за підсумками двох матчів перевагу отримує команда, що забила більше м'ячів на виїзді.

Якщо тепер дві команди відзначаться однаковою кількістю голів у двох матчах, призначать два 15-хвилинні тайми і за потреби пенальті.

Рішення про скасування правила виїзного гола також поширюється на відбірні турніри єврокубків, на молодіжні, юнацькі та жіночі змагання.

Президент організації Александер Чеферін прокоментував це нововведення в регламенті змагань.

"Правило виїзного гола було невід'ємною частиною турнірів УЄФА з моменту його введення в 1965 році, - цитує Чеферіна офіційний сайт УЄФА. - Однак питання про його скасування обговорювалося на різних зустрічах УЄФА протягом останніх кількох років. Хоча єдиної думки не було, багато тренерів, уболівальники та інші зацікавлені сторони підважили його справедливість і висловилися за скасування правила.

Вплив цього правила зараз суперечить його первісній меті, оскільки воно переконує господарів, особливо в першому з двох матчів, атакувати, тому що вони побоюються пропустити гол, який дасть їхнім супротивникам вирішальну перевагу. Також висловлюється критика з приводу несправедливості цього правила, особливо в доданий час, адже господарі зобов'язані забивати двічі, якщо гості забили один раз", - зазначив Чеферін.

"Буде справедливо сказати, що перевага свого поля вже не така важлива, як колись. Беручи до уваги однаковість у плані стилів гри по всій Європі і з огляду на багато інших чинників, які призвели до зменшення фактора свого поля, виконком УЄФА прийняв правильне рішення, що більше значення виїзного гола порівняно з домашнім уже недоцільне", - підсумував президент УЄФА.

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