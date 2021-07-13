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Ярмоленка номіновано на звання автора найкращого гола на Євро-2020

Українець відзначився в матчі з Нідерландами.

Андрій Ярмоленко
Фото: EPA/UPG
Андрій Ярмоленко

Офіційний Twitter Євро-2020 опублікував список претендентів на звання автора найкращого гола турніру.

У топ-10 увійшов і українець Андрій Ярмоленко з голом, забитим у матчі 1-го туру у ворота збірної Нідерландів.

Зазначимо, що конкуренти у футболіста збірної України підібралися гідні: Лоренцо Інсіньє і Федеріко К'єза (обидва - Італія), Кевін де Брейне (Бельгія), Кріштіану Роналду (Португалія), Поль Погба (Франція), Патрік Шик (Чехія), Лука Модрич (Хорватія), Міккель Дамсгор (Данія) і Альваро Мората (Іспанія).

Нагадаємо, Ярмоленко скерує преміальні з Євро-2020 на благодійність.

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