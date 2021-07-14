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Федерер відмовився від виступу на Олімпіаді-2020

Травма не дозволить швейцарцю приїхати в Токіо.

Роджер Федерер
Фото: Instagram
Роджер Федерер

Експерша ракетка світу швейцарський тенісист Роджер Федерер (№9 АТР) вирішив не брати участі в Олімпіаді-2020 у Токіо.

Причиною легенда тенісу назвав травму коліна, яка загострилася на Вімблдоні.

"Під час трав'яного сезону, на жаль, я зіткнувся з проблемою з коліном і прийняв той факт, що повинен знятися з Олімпіади в Токіо. Я надзвичайно розчарований, тому що це була честь і яскравий момент моєї кар'єри щоразу, коли я представляв Швейцарію.

Я вже почав свою реабілітацію, сподіваючись повернутися в Тур пізніше цього літа. Я бажаю всій швейцарській команді удачі, я вболіватиму за вас здалеку", - написав Федерер в Instagram.

Нагадаємо, Роджер дійшов до чвертьфіналу Вімблдону-2021. Він вигравав "золото" на Олімпіаді-2008 у Пекіні в парному розряді зі Стеном Ваврінкою і "срібло" на Олімпіаді в Лондоні 2012 року. У 2020 році Федерер переніс дві операції на правому коліні.

Додамо, що взяти участь в Іграх-2020 планує перша ракетка світу Новак Джокович, на рахунку якого цього сезону вже три виграні турніри "Великого шолома": Australian Open, Roland Garros і Wimbledon.

Якщо серб переможе в Токіо і на US Open, то зможе повторити досягнення легендарної Штеффі Графф. Нагадаємо, 1988 року німкеня виграла всі чотири турніри ВШ і Олімпіаду в Сеулі.

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