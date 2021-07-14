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Бех-Романчук виграла етап Діамантової ліги

Українка була найсильнішою в Гейтсхеді.

Бех-Романчук виграла етап Діамантової ліги
Марина Бех-Романчук
Фото: EPA/UPG

На 7-му етапі Діамантової ліги, який відбувся в англійському Гейтсхеді, золоту медаль в секторі для стрибків у довжину завоювала Марина Бех-Романчук.

За підсумками п'яти спроб у фінал, крім українки (6,77 м в кращій спробі), вийшли лідер сезону Маланка Міхамбо з Німеччини (6,62) і Фатіма Діаме з Іспанії (6,67 м).

За правилами, у фіналі у кожній зі спортсменок є тільки одна спроба. Іспанка стрибнула на 6,46 м, Міхамбо показала найкращий свій стрибок дня (6,65 м), але Бех-Романчук привзошла стрибок німкені на 2 см і завоювала "золото".

Для Бех-Романчук перемога стала першою на етапах Діамантової ліги в нинішньому сезоні.

Стрибки в довжину. Результати.

  1. Марина Бех-Романчук (Україна) - 6,67 м
  2. Маланка Міхамбо (Німеччина) - 6,65 м
  3. Фатіма Діаме (Іспанія) - 6,46 м

Наступне велике змагання чекає стрибунів у довжину вже на Олімпіаді-2020 у Токіо, старт якої запланований на 23 липня.

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