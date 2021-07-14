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З першого дня роботи Олімпійського селища спортсмени скаржаться на безпеку

Спортсмени перетинаються з місцевими жителями і туристами, що є прихованою небезпекою.

З першого дня роботи Олімпійського селища спортсмени скаржаться на безпеку
Фото: Esquaire

Із першого ж дня роботи Олімпійського селища в ньому почалися проблеми, інформує xsport.ua.

Зокрема, перші китайські спортсмени висловили стурбованість з приводу недостатніх заходів боротьби з COVID-19 у їхніх готелях. Спортсмени перетинаються з місцевими жителями і туристами, що є прихованою небезпекою.

"Хоча команди з різних країн розташовані на різних поверхах, місцеві туристи, як і раніше, спілкуються з олімпійськими спортсменами у вестибюлі і ресторані. Це може збільшити потенційний ризик зараження COVID-19. Ми консультуємося з оргкомітетом з цього приводу", - заявив глава Китайської асоціації вітрильного спорту Чжан Сяодун в інтерв'ю офіційному державному інформаційному агентству.

Спочатку оргкомітет Токіо-2020 заявляв, що всі об'єкти, в яких розміщуються учасники Ігор, будуть зобов'язані забезпечити дотримання обмежень через COVID-19.

"Нам відомо про це з повідомлення у ЗМІ, однак ми не отримали запиту від Олімпійського комітету Китаю. Відповідно до плану, ми продовжимо забезпечувати безпеку Ігор у Токіо-2020 як для учасників, так і для жителів Японії", - сказано в офіційній заяві оргкомітету.

Зазначимо, що днями в Токіо знову ввели режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, Олімпійські ігри-2020 повинні відкритися 23 липня. Напередодні в Токіо офіційно відкрили Олімпійське селище.

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