Аваков підтвердив заяву про відставку
Аваков підтвердив заяву про відставку
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Хаос по-американськи: навіщо США віддають Афганістан «Талібану»
Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"
Меркель вважає, що Україна має імплементувати "формулу Штайнмаєра"
Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС
Зеленський запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС
Facebook видалив, а потім повернув пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ" (оновлено)
Facebook видалив, а потім повернув пост посла України з критикою статті Путіна про "один народ" (оновлено)
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Монастирський: "Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті"
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков написав заяву про відставку, на заміну розглядають трьох кандидатів (оновлено)
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Літаки Антонова із західними двигунами: між доцільністю та можливістю
Знайдено загублену дисертацію Медведчука про національну ідею українців
Знайдено загублену дисертацію Медведчука про національну ідею українців
ГоловнаСпорт

Стали відомі призові українських олімпійців

Олімпіада-2020 стартує 23 липня.

Фото: Olympics

Стало відомо, яку грошову винагороду отримають українські спортсмени за призові місця Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Сума виплат залишилася на рівні Ріо-де-Жанейро-2016, інформує xsport.ua.

Так, олімпійський чемпіон отримає винагороду в розмірі 120 тисяч доларів. "Срібло" буде коштувати в півтора разу дешевше - 80 тис., а за бронзову медаль передбачається винагорода 55 тис. дол.

У Токіо в України буде найменше представництво за всю історію олімпіад - 158 учасників. Нагадаємо, на минулій Олімпіаді українці завоювали 11 медалей (2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові).

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:

Читайте також