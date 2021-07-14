Стали відомі призові українських олімпійців

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Стало відомо, яку грошову винагороду отримають українські спортсмени за призові місця Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

Сума виплат залишилася на рівні Ріо-де-Жанейро-2016, інформує xsport.ua.

Так, олімпійський чемпіон отримає винагороду в розмірі 120 тисяч доларів. "Срібло" буде коштувати в півтора разу дешевше - 80 тис., а за бронзову медаль передбачається винагорода 55 тис. дол.

У Токіо в України буде найменше представництво за всю історію олімпіад - 158 учасників. Нагадаємо, на минулій Олімпіаді українці завоювали 11 медалей (2 золоті, 5 срібних і 4 бронзові).