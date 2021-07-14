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Причина зриву чемпіонського бою Ф'юрі - Вайлдер - не коронавірус, - Гірн

"Боксери не змогли продати квитки".

Причина зриву чемпіонського бою Ф'юрі - Вайлдер - не коронавірус, - Гірн
Едді Гірн
Фото: Комерсантъ

Британський промоутер чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) Едді Гірн прокоментував скасування поєдинку між чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC Тайсоном Ф'юрі (30-0-1, 21КО) і американцем Деонтеєм Вайлдером (42-1-1, 41КО).

За словами функціонера, справжньою причиною зриву бою став не коронавірус, виявлений у британця, а низький відсоток продажу квитків.

"Боксери не змогли продати квитки. Ви можете зайти в інтернет і перевірити. За моєю інформацією, вони продали 25 чи 30 відсотків місць, що означає повний провал.

Спортсмени не зчинили галасу, через що цифри PPV мусили бути дуже низькими", - наводить слова Гірна Boxing News 24.

Зазначимо, що третій бій Ф'юрі - Вайлдер тепер планують на 9 жовтня. На кону буде пояс чемпіона світу, який Ф'юрі відібрав у Вайлдера раніше.

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