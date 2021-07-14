Мессі і Неймар знову в одній команді, але символічній

Фото: EPA/UPG Ліонель Мессі і Неймар

За підсумками турніру Копа Америка-2021 Південноамериканська конфедерація футболу (КОНМЕБОЛ) визначила символічну збірну.

У команду увійшли чотири гравці збірної Аргентини, в тому числі капітан La Albiceleste Мессі, три футболісти збірної Бразилії, у тому числі Неймар, а також по одному представнику Чилі, Еквадору, Перу і Колумбії.

Символічна збірна:

Воротар: Еміліано Мартінес (Аргентина);

Захисники: Первіс Еступінан (Еквадор), Маркіньос і Крістіан Ромеро (обидва - Аргентина), Маурісіо Ісла (Чилі);

Півзахисники: Йошімар Йотуні (Перу), Каземіро (Бразилія), Родріго де Пауль (Аргентина);

Нападники: Неймар (Бразилія), Ліонель Мессі (Аргентина), Луїс Діас (Колумбія).

⚽ 🙌 ¡El 11 ideal! Así quedó el equipo conformado por el Grupo de Estudio Técnico de la CONMEBOL



⚽ 🙌 O 11 ideal! É assim que ficou a equipe conformada pelo Grupo de Estudo Técnico da CONMEBOL #VibraElContinente #VibraOContinente #CopaAmérica pic.twitter.com/ao5vQCLUNN — Copa América (@CopaAmerica) July 13, 2021

Зазначимо, Мессі і Неймар з 2013 по 2017 рік разом грали за "Барселону".

Нагадаємо, Ліонель Мессі нарешті завоював свій перший титул на рівні національних команд: збірна Аргентини стала переможцем Копа Америка-2021, обігравши у фіналі бразильців - 1:0. При цьому Ліонель став найкращим гравцем, бомбардиром і асистентом Кубка Америки-2021.