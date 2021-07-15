Двох російських плавців відсторонили від Олімпіади в Токіо через допінг

До Ігор ще більше тижня, а Росія вже недорахувалася двох спортсменів.

Двох російських плавців Вероніку Андрусенко, яка спеціалізується на спринтерських дистанціях вільним стилем і фахівця баттерфляя Олександра Кудашева, які повинні були брати участь в Олімпіаді-2020 в Токіо, дискваліфікували за вживання допінгу, повідомляє Міжнародна федерація плавання (FINA).

В даний час слідчі дії тривають.

За даними FINA, рішення було прийнято на підставі відомостей, наданих Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), які були отримані з бази даних московської антидопінгової лабораторії (РУСАДА).

Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 23 липня по 8 серпня.