РУСАДА дискваліфікувала регбіста збірної України на три роки за допінг

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) прийняло рішення дискваліфікувати українського регбіста Ігоря Снісаренка.

Снісаренко, який грає на позиції центрального тричвертного в команді "Локомотив-Пенза" і в збірній України, отримав три роки дискваліфікації за порушення антидопінгових правил, повідомляє офіційний сайт РУСАДА.

Відлік дискваліфікації Снісаренка починається з 22 грудня 2020 року. Спортсмена звинуватили в порушенні п. 2.1 Загальноросійських антидопінгових правил ("Наявність забороненої речовини, або її метаболітів, або маркерів у пробі, взятій у спортсмена").

У 2019-му з "Локомотивом" Снісаренко став чемпіоном Росії з регбі-7.