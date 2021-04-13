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Керівництво клубу Вищої ліги Білорусі заслало футболістів в колгосп після невдалого старту

Акція подіяла.

Керівництво клубу Вищої ліги Білорусі заслало футболістів в колгосп після невдалого старту
Фото: nowa.cc

Спортивний директор брестського "Руху" Сергій Присяжнюк розповів про те, як команда вирушила в колгосп після трьох матчів без перемог на старті чемпіонату Білорусії.

"Так, це правда, - цитує Присяжнюка by.tribuna.com. - Ми поїхали в колгосп. Попрацювали трохи, подихали повітрям. Такий своєрідний тімбілдінг був.

Це наше командне рішення. Хлопці підтримали. Хтось до церкви їздить, свічки ставить, а ми вирішили з'їздити в колгосп. Це ідея всього колективу", - зазначив функціонер.

"Раніше ми до церкви їздили, влаштовували тімбілдинги іншого формату. Зараз так вирішили спробувати. Якщо виграли, значить, все пішло на користь", - зауважив Присяжнюк.

При цьому спортивний директор зазначив, що до цієї акції нормально поставилися і легіонери.

"Вони ж частина команди", - підсумував Присяжнюк.

Відзначимо, "Рух" здобув першу перемогу саме після "трудового десанту" в колгоспі, в четвертому турі і піднявся на 4-е місце в турнірній таблиці. У попередніх матчах команда грала внічию.

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