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Матч НХЛ між "Міннесотою" і "Сент-Луїсом" перенесли через вбивство поліцейським афроамериканця (оновлено)

Поєдинок відбудеться через місяць.

Матч НХЛ між "Міннесотою" і "Сент-Луїсом" перенесли через вбивство поліцейським афроамериканця (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Матч регулярного чемпіонату НХЛ "Міннесота Вайлд" - "Сент-Луїс Блюз" перенесли за рішенням керівництва ліги, повідомляє офіційний сайт НХЛ.

Причиною стало вбивство поліцейським 20-річного афроамериканця Данте Райта  під час затримання в Бруклінському центрі Міннеаполіса. У штаті через це пройшли масові акції протесту із заворушеннями.

Поліцейський вистрілив у Райта, коли той спробував сісти у свою машину, при цьому на його арешт було виписано ордер.

Керівництво НХЛ висловило підтримку родині Райта. Раніше в Міннеаполісі від рук поліцейського під час затримання загинув Джордж Флойд.

Поєдинок між "Вайлд" і "Блюз" перенесли на місяць. Він відбудеться 12 травня на арені Xcel Energy Center у Сент-Полі.

Оновлення. Через ту саму причину було скасовано матч регулярного чемпіонату НБА між "Міннесотою Тімбервулвз" і "Брукліном Нетс".

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