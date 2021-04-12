Українським уболівальникам Євро-2020 дозволили в Бухаресті не відбувати карантин

Але з певною умовою.

Збірну України, яка проведе два матчі в групі С фінального етапу Євро-2020 в Бухаресті, зможуть підтримати фани.

При цьому вболівальникам, які приїдуть на ігри в столицю Румунії, дозволять не проходити карантин, повідомляє пресслужба Української асоціації футболу.

Для цього українським громадянам доведеться надати недавно зроблений негативний тест на COVID-19. Також слід не затримуватися в Румунії довше від трьох діб.

Зазначають, що Національний стадіон у Бухаресті буде заповнений на 25-33%.

Чемпіонат Європи з футболу 2020 року відбудеться з 11 червня по 11 липня.

Нагадаємо, континентальну першість перенесли на рік через пандемію коронавірусу.